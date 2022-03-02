Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısı 17'ye çıktı - Son Dakika
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Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısı 17'ye çıktı

02.03.2022 18:15
Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısı 17'ye çıktı

Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Ülke basınındaki habere göre, Kaçin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı maden sahasında pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 17'ye çıktı.

Bölge sakinleri en az 40 kişinin daha maden ocağında mahsur kaldığını iddia ediyor.

Hpakant'daki maden ocağının Myanmar'daki askeri yönetimle bağlantılı olan Yangon Teknik ve Ticaret firması tarafından işletildiği ve şirketin arama kurtarma ekiplerinin maden ocağına müdahale etmesini engellediği kaydediliyor.

Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliğinin bir süredir yasak olduğu ve madenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Maden ocakları kazaları nedeniyle her yıl çok sayıda ölümlerin görüldüğü Myanmar, küresel çaptaki yeşim taşı üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor.

Öte yandan, Hpakant'daki bir maden sahasında Ekim 2021'deki heyelanda 6, Temmuz 2020'de ise en az 113 kişi ölmüştü.

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Togo Cumhuriyeti, Pazartesi, Myanmar, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısı 17'ye çıktı - Son Dakika


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