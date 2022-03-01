Myanmar'da maden ocağında toprak kayması nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 15 işçi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Kaçin eyaletine bağlı Hpakant kasabasındaki bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Görgü tanıkları da en az 3 işçinin ve 1 kamyonun toprağa gömüldüğünü belirtti.

Hpakant bölgesinde özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde toprak kaymaları yaşanıyor.