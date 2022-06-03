Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin seçimde sahtekarlık davasını onayladı - Son Dakika
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Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin seçimde sahtekarlık davasını onayladı

03.06.2022 17:37
Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin seçimde sahtekarlık davasını onayladı

KUALA Myanmar'da mahkeme, devrik lider Aung San Suu Çii'nin seçim sahtekarlığı davasının devam etmesine karar verdi.

KUALA Myanmar'da mahkeme, devrik lider Aung San Suu Çii'nin seçim sahtekarlığı davasının devam etmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, eyalet savcılarının, devrik lider Aung San Suu Çii'nin seçimde hile yapmakla suçlandığı davanın devam etmesi için yeterli kanıt sunduğuna kanaat getirdi.

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimde sahtekarlık yapıldığını iddia ederek Şubat 2021'de seçilmiş Suu Çii hükümetini devirerek iktidarı ele geçirmişti.

Söz konusu iddia, bağımsız seçim gözlemcileri tarafından doğrulanmadı.

Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) 2020'deki seçimleri ezici bir farkla kazanırken, ordu destekli Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi hezimete uğramıştı.

Seçim sahtekarlığı davası Suu Çii'nin mahkum edilmesi, partisi NLD'nin feshedilmesi ve ordunun 2023'te yapılacağına dair söz verdiği seçimlere katılmaktan men edilmesine yol açabilir.

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'ye yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

Devrik lider, 10 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Myanmar, Ordu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin seçimde sahtekarlık davasını onayladı - Son Dakika
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