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Myanmar'da maskeli kişiler, trende yolculuk yapan 5 polisi öldürdü - Son Dakika

Myanmar'da maskeli kişiler, trende yolculuk yapan 5 polisi öldürdü

16.08.2021 06:43
Myanmar'da maskeli kişiler, trende yolculuk yapan 5 polisi öldürdü, System.String[]

KUALA Myanmar'ın Yangon kentinde maskeli bir grup tarafından trende yolculuk yapan 5 polis silahla öldürüldü.

KUALA Myanmar'ın Yangon kentinde maskeli bir grup tarafından trende yolculuk yapan 5 polis silahla öldürüldü.

Myanmar Now gazetesine konuşan tren görevlisi, trenin Yangon'daki bir istasyonda durduğu sırada maskeli bir grubun polislere ateş açtığını belirtti. Görevli, saldırganların daha sonra polislerin ekipmanını alarak kaçtığını ifade etti.

Olay yerine gelen Myanmar ordusundan askerler, 5 polisin öldüğünü belirledi.

Askeri yönetim yetkilileri, saldırganların darbe karşıtı silahlı grup üyeleri olabileceğini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 971 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

Myanmar, Darbe, Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da maskeli kişiler, trende yolculuk yapan 5 polisi öldürdü - Son Dakika


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