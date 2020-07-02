Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldü
Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldüMyanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.
Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldü
Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
3.07.2020 00:33:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldü - Son Dakika