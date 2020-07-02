Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.

Myanmar 'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldü

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