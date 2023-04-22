Myanmar'da Meydana Gelen Hortumda 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Myanmar'da Meydana Gelen Hortumda 6 Kişi Hayatını Kaybetti

22.04.2023 14:34
Myanmar'da Meydana Gelen Hortumda 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Myanmar'ın Naypyidaw Union Bölgesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 109 kişi yaralandı. 200'den fazla evde büyük hasar meydana geldi.

Myanmar'ın Naypyidaw UnionBölgesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 109 kişi de yaralandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın orta kesiminde hortum çıktı. Naypyidaw UnionBölgesi'ndeki Lewe'ye bağlı köylerde etkili olan hortum nedeniyle 200'den fazla evde büyük hasar meydana geldi. Polisten yapılan açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybederken, 109 kişi de yaralandı. Yaralılardan 16'sının durumunun kritik olduğu aktarıldı. Kurtarma operasyonlarının sürdüğü kaydedildi. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA
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Myanmar'da Kasırga: 6 Ölü, 109 Yaralı Myanmar'da Kasırga: 6 Ölü, 109 Yaralı Myanmar'da Kasırga: 6 Ölü, 109 Yaralı Myanmar'da Kasırga: 6 Ölü, 109 Yaralı

Myanmar, Asya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Myanmar'da Meydana Gelen Hortumda 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da Meydana Gelen Hortumda 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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