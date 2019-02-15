Myanmar'da Müslüman Avukatın Öldürülmesi

Myanmar'da uğradığı silahı saldırıda hayatını kaybeden, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hukuk danışmanı ve insan hakları savunucusu U Ko Ni'nin cinayetiyle ilgili 4 kişi mahkum edildi.

Myanmar'da uğradığı silahı saldırıda hayatını kaybeden, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hukuk danışmanı ve insan hakları savunucusu U Ko Ni'nin cinayetiyle ilgili 4 kişi mahkum edildi.





Yangon Kuzey Bölge Mahkemesi, Ko Ni'ye 29 Ocak 2017'de ateş eden Kyi Lin'i, kasti adam öldürmek ve yasa dışı silah bulundurmak suçlarından ölüm cezasına çarptırırken, katili yönlendirmekle suçlanan ve cinayet planına dahil olan Aung Win Zaw'a da idam cezası verdi.



Kyi Lin, cinayete mani olmaya çalışan taksi şoförünü öldürmekten de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Suikasta adı karışan Zeyar Phyo'ya 5, Aung Win Tun'a ise 3 yıl hapis cezası verildi.



Cinayeti tezgahlayan asıl kişi olmakla suçlanan Aung Win Khine'in ise hala kayıp olduğu kaydedildi.



Zeyar Phyo ve Aung Win Zaw'ın eski ordu mensupları olduğu bilgisi paylaşıldı.



Anayasal konulardaki uzmanlığıyla tanınan, Müslüman insan hakları savunucusu Ko Ni, Myanmar anayasasının silahlı kuvvetlere olağanüstü yetkiler tanıyan hükümlerinin değiştirilmesi konusunda Suu Çii ve NLD'ye hukuk danışmanlığı yapmıştı.



Ko Ni, ayrıca ülkede Müslümanlara yönelik temel hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için Müslüman Avukatlar Barosu kurmuştu.



Kapalı devre kamera görüntüleri, Ko Ni'nin 29 Ocak 2017'de bir iş seyahatinden dönüşte havaalanından çıkarken, 5 yaşındaki torununu kucağında tuttuğu sırada bir taksi durağı yakınında yakın mesafeden vurulduğunu ortaya koymuştu.



Ko Ni'nin öldürülmesinde ordunun herhangi bir dahli olmadığını savunan Genelkurmay Başkanı Mya Tun O, 2017'de, basın mensuplarının, "Cinayetin arkasında herhangi bir organizasyonun bulunup bulunmadığına" ilişkin sorusuna "Diyelim ki olayın arkasında bir kurum veya örgüt var ki olabilir, bu polisin yaptığı soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır ancak şu anda bu kanıya varmak için elimizde yeterli delil yok." yanıtını vermişti.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, suikastin ardından yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, Ko Ni'nin, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesini kınayarak, Myanmar hükümetini de açık şekilde suikastı kınamaya davet edip etkili ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.

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