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Myanmar'da ordu bağlantılı telekomünikasyon şirketinin üst düzey yöneticisine suikast - Son Dakika

Myanmar'da ordu bağlantılı telekomünikasyon şirketinin üst düzey yöneticisine suikast

04.11.2021 18:07
Myanmar'da ordu bağlantılı telekomünikasyon şirketinin üst düzey yöneticisine suikast

Myanmar'da, şubat başında yönetime el koyan ordu ile sivil güçler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği, ordu bağlantılı bir telekomünikasyon şirketinin üst düzey yöneticisi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Myanmar'da, şubat başında yönetime el koyan ordu ile sivil güçler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği, ordu bağlantılı bir telekomünikasyon şirketinin üst düzey yöneticisi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Ülkenin 4'üncü büyük telekomünikasyon şirketi Mytel'in Finans Direktörü Thein Aung'un, sabah Yangon'daki evinin yakınlarında bisikletli 3 kişinin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.

Thein Aung'un durumunun ağır olduğu ve beraberindeki eşi Theint Aung Thu'nun da saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ordunun bilgi ofisinden yapılan açıklamada, Thein Aung'a yönelik suikast girişimini üstlenen olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yerel basında, Mytel'in ülke genelinde boykot edildiği ve şirkete ait 80'den fazla telefon kulesinin sabotajla yıkıldığı haberlerine yer verildi.

Ordu ile bağlantılı şirketin darbe karşıtları tarafından hedef alındığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Son günlerde ülkenin kuzeybatısındaki Chin eyaletinin yanı sıra, Magway ve Sagaing bölgelerinde de Myanmar ordusu ile yerel halk savunma güçleri arasındaki çatışmalar tırmanışa geçti.

Birleşmiş Milletler (BM), çatışmalarda bugüne kadar aralarında kadın ve çocukların olduğu 37 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Öte yandan, askeri yönetime karşı direniş hareketi birçok alanda "halk savunma güçleri" kursa da çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı operasyonlar yürütüyor.

Telekomünikasyon, Myanmar, Suikast, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da ordu bağlantılı telekomünikasyon şirketinin üst düzey yöneticisine suikast - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da ordu bağlantılı telekomünikasyon şirketinin üst düzey yöneticisine suikast - Son Dakika
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