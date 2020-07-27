Myanmar'da ordu ile Budist Arakan Ordusu arasındaki çatışmalarda sivil kayıplar artıyor - Son Dakika

Myanmar'da ordu ile Budist Arakan Ordusu arasındaki çatışmalarda sivil kayıplar artıyor

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda son günlerde sivil zayiatların arttığı bildirildi.

Myanmar'da ordu ile Budist Arakan Ordusu arasındaki çatışmalarda sivil kayıplar artıyor, System.String[]

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda son günlerde sivil zayiatların arttığı bildirildi.

Arakan Rohingya Birliğinin (ARU) İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) sunduğu rapora göre, temmuzda Arakan eyaletinde Myanmar ordusu ile eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki silahlı çatışmalardaki sivil zayiatlarına ilişkin bilgi verildi.

Arakan'daki çatışmalar nedeniyle köy nüfusunda bildirilen günlük can kaybı sayısının endişe verici boyutta olduğuna işaret edilen rapora göre, uzak ve izole bölgelerdeki siviller arasındaki can kaybı genellikle bildirilmedi ve eyalette yerinden edilen kişi sayısında son haftalarda önemli ölçüde artış görüldü.

Arakan'daki silahlı çatışmalar artarken, Arakanlılar da güvenlik, emniyet, sağlık, ekonomik, insan hakları ve siyasi konularla ilgili çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldı.

Çatışmalarda siviller yaralanıyor

12 Temmuz'da Ann kasabasının Kyaukpyha köyünden Mrauk U kasabasına seyahat eden anne ve oğlu ile yanlarındaki tekne sürücüsü, askeri güvenlik kontrol noktasında Myanmar ordusu askerince açılan ateşle yaralandı.

Eyalette, yolcu taşıma teknelerine açılan ateşler ise son haftalarda arttı.

Minbya kasabasının Phapyo köyü yakınlarında 21 Temmuz'da Budist Arakan Ordusu örgütü ile Myanmar askerleri arasında çıkan çatışmalarda, Daw Ma Tin Kyi isimli köy sakini yaralandı.

Myanmar ordusu, Ocak 2019'da 13 polisin öldüğü, 9 polisin yaralandığı saldırıdan sonra Budist Arakan Ordusunu "terörist örgüt" ilan etmişti.

Eyalette son dönemde örgüt üyeleri ile askerler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden edildiği belirtiliyor.

Myanmar hükümeti, köylerine gönüllü olarak dönen Arakanlı Müslümanları hapse atmaya başladı. Maungdaw kasabasındaki evlerine dönen 21 Arakanlı Müslüman 6 Temmuz'da 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, 13 Arakanlı Müslüman da 17 Temmuz'da 6 ay hapse mahkum edildi.

Arakanlı Müslümanların güvenli dönüşü için çağrı

ABD Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Stilwell, ülkesini 21 Temmuz'da sanal ortamda düzenlenen "27. Yıllık ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Bölgesel Forumu Üst Düzey Yetkililer Toplantısı"nda temsil etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Myanmar hükümetine, Arakanlı Müslüman sığınmacıların güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir şekilde topraklarına geri dönüşü ve zulümden sorumlu olanların adalet karşına çıkarılması için çağrıda bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, VOA Bangla'ya verdiği röportajda, "Myanmar'a yönelik finansal yaptırım" çağrısında bulundu.

Momen, uluslararası toplumdan, Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturması çağrısında bulunduğu Myanmar hükümetine yönelik ortak finansal baskı yapılmasını istedi.

İİT'ye çağrı

ARU'nun raporunda, İİT'ye ve uluslararası topluma, Myanmar hükümetinden Arakan eyaletinde çatışmaların yaşandığı bölgelerde, Arakanlı Müslüman halkın ve diğer etnik grupların korunmasını talep etme çağrısı yapıldı.

Myanmar'da kasımda yapılacak genel seçimlere de değinilen raporda, İİT'den ve uluslararası toplumdan, Arakanlı Müslümanlara derhal oy kullanma haklarının geri verilmesi ve Arakanlı siyasi partilerin seçime katılmalarına izin verilmesi için Myanmar hükümetine çağrıda bulunması istendi.

Raporda, Sittwe Üniversitesinden Arakanlı Müslüman öğrencilerin, 23 Temmuz'da eyalette şiddetli muson yağışları nedeniyle yerlerinden edilmiş Budist Arakanlı, Arakanlı Müslüman ve diğer ailelere kendi elleriyle yardım ulaştırdığı bilgisine de yer verildi.

Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.

Birleşmiş Milletlerce (BM) "dünyada en fazla zulüm gören azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, ülkede şiddet olaylarına, yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Myanmar'ın Bangladeş sınırı yakınlarındaki Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman azınlık, bugüne kadarki yönetimlerce "Bangladeş'ten gelen göçmenler" olarak görülüyor ve resmi belgelerde, "Bengalli" olarak adlandırılıyor.

Hala 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı Myanmar'da, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanların resmen tanınmasına karşı çıkıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Myanmar, Arakan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:13

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Myanmar'da ordu ile Budist Arakan Ordusu arasındaki çatışmalarda sivil kayıplar artıyor - Son Dakika Dünya
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