Myanmar'da ordu sözcüsü Tun, protestolarda hayatını kaybedenler için "üzgün" olduklarını söyledi - Son Dakika

Myanmar'da ordu sözcüsü Tun, protestolarda hayatını kaybedenler için "üzgün" olduklarını söyledi

23.03.2021 13:19
Myanmar'da ordu sözcüsü Tun, protestolarda hayatını kaybedenler için

Myanmar'da ordu sözcüsü Zaw Min Tun, ülkedeki darbe karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenler için "üzgün" olduklarını belirtti.

Myanmar'da ordu sözcüsü Zaw Min Tun, ülkedeki darbe karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenler için "üzgün" olduklarını belirtti.

Ülke basınındaki habere göre, ordu sözcüsü Tuğgeneral Tun, yaptığı basın toplantısında, protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin kendi vatandaşları olduklarını söyledi.

Can kayıplarından dolayı üzgün olduklarını ifade eden Tun, şiddet olayları sırasında 9 güvenlik gücünün de yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 261 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Protestolar sırasında 2 bin 682 kişinin gözaltına alındığı, suçlandığı ya da hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı kaydedildi.

Suu Çii'nin rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili televizyonda yayın yapıldı

Myanmar'da askeri yönetim, ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'nin rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili eski Yangon Başbakanı Phyo Min Thein'in ifadesini televizyonda yayınladı.

Thein, ifadesinde, Suu Çii'yi defalarca ziyaret ettiğini ve "ona ne zaman ihtiyaç duyarsa para verdiğini" belirtti.

Suu Çii'ye rüşvet suçlaması

Myanmar'da askeri darbe kapsamında gözaltına alınan Suu Çii'ye, geçen hafta yargılandığı askeri mahkemede rüşvet suçlaması yöneltilmişti.

Suu Çii, duruşmada 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 250'den fazla gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar, Rüşvet, Darbe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da ordu sözcüsü Tun, protestolarda hayatını kaybedenler için 'üzgün' olduklarını söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 42 milyon kadına ihanet edildi Kılıçdaroğlu'ndan çok sert İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 42 milyon kadına ihanet edildi         
13:53
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi         
13:16
Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum         
12:50
Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı         
12:28
HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
12:14
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı         
11:13
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor         
10:59
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 14:08:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da ordu sözcüsü Tun, protestolarda hayatını kaybedenler için "üzgün" olduklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei