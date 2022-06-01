Myanmar'da ordu ve muhalif gruplar bombalı saldırı için birbirini suçladı - Son Dakika
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Myanmar'da ordu ve muhalif gruplar bombalı saldırı için birbirini suçladı

01.06.2022 10:40
Myanmar'da ordu ve muhalif gruplar bombalı saldırı için birbirini suçladı

KUALA Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da dün 1 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırı için askeri yönetim ve muhalif gruplar karşılıklı suçlamalarda bulundu.

KUALA Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da dün 1 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırı için askeri yönetim ve muhalif gruplar karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Devlet kontrolündeki Myanmar'ın Küresel Yeni Işık gazetesi, patlamayı, seçilmiş Aung San Suu Çii hükümetini geçen yıl devirerek iktidarı ele geçiren ordu yönetimine karşı çıkan silahlı hareketle ilişkilendirdi.

Haberde, muhalefet hareketinin silahlı kanadı Halk Savunma Gücü (PDF) unsurları suçlanırken, saldırının onlar tarafından yapıldığına dair herhangi bir delil sunulmadı.

Saldırının, şehrin simgelerinden Sule Pagoda'nın yakınında "PDF teröristleri tarafından bir otobüs durağına yerleştirilen el yapımı bomba" ile yapıldığı iddia edildi.

Myanmar'da askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan, PDF ve ona bağlı çeşitli yerel birimleri komuta eden Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) sözcüsü bombalı saldırı suçunu askeri hükümete yükledi.

NUG tarafından çevrim içi olarak yayımlanan bildiride, "Acımasız soykırım ordusu Myanmar genelinde kendi sivil nüfusuna karşı anlamsız bombalamalar ve cinayetler gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar'da ordu ve muhalif gruplar bombalı saldırı için birbirini suçladı - Son Dakika


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