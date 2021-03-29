Myanmar'da ordunun Karen eyaletine yönelik hava saldırılarından kaçan binlerce etnik yerli Tayland'a sığındı - Son Dakika

Myanmar'da ordunun Karen eyaletine yönelik hava saldırılarından kaçan binlerce etnik yerli Tayland'a sığındı

Myanmar'da, ordunun ülkenin güneydoğusundaki Karen eyaletine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle binlerce etnik yerli, komşu Tayland'a kaçtı.

Myanmar'da, ordunun ülkenin güneydoğusundaki Karen eyaletine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle binlerce etnik yerli, komşu Tayland'a kaçtı. Bölge halkına tıbbi ve insani yardım sağlayan kuruluş "Özgür Burma Korucuları"ndan yapılan açıklamada, Myanmar ordusu, hafta sonunda Karen eyaletinin Mutraw bölgesinde üç ayrı noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin Karen, sınırdaki Saluen Nehri'ni geçerek Tayland'ın Mae Hong Son eyaletine sığındı. Saldırılar, ayrılıkçı silahlı örgüt Karen Kurtuluş Ordusunun cumartesi sabahı bölgede orduya ait bir karakolu basarak 10 askeri öldürmesinin ve 8 askeri esir almasının ardından geldi. Savaş uçakları, cumartesi gecesi Deh Bu Noh köyünü bombalarken, Saluen Nehri'ndeki bir gerilla pozisyonuna hava saldırısı düzenledi. Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta düzenlediği askeri darbeyle yönetime el koyması ülke genelinde protesto ediliyor. Güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalelerinde, bugüne dek 450'nin üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

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