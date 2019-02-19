Son Dakika Haberleri: Myanmar'da Parlamento Anayasa Komitesi Kurulmasına Karar Verdi

Myanmar'da Parlamento Anayasa Komitesi Kurulmasına Karar Verdi

29 dakika önce

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da parlamento, anayasa değişiklikleri için meclis komitesi kurulması teklifini kabul etti.

Myanmar'da Parlamento Anayasa Komitesi Kurulmasına Karar Verdi, System.String[]
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da parlamento, anayasa değişiklikleri için meclis komitesi kurulması teklifini kabul etti.

Myanmar parlamentosu, ordunun atadığı vekillerin muhalefetine rağmen askeri yönetimin hazırladığı 2008 anayasasında değişiklik yapılması için 45 üyeli meclis komitesi kurulması teklifini onayladı.

Komite kurulmasına ilişkin yasa teklifini geçen hafta parlamentoya sunan iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Milletvekili Aung Kyi Nyunt, komitenin anayasayı gözden geçireceğini ve milletvekillerinin çoğunluğunun anti-demokratik olarak gördüğü maddelerle ilgili değişiklik teklifleri hazırlayacağını belirtti.

Myanmar ordusunca atanan asker vekiller, teklifin oylanması sırasında parlamento sıralarında sessiz şekilde ayakta durarak teklife muhalefetlerini gösterdi.

Myanmar'da askeri yönetimin 2008 yılında hazırladığı anayasa, İçişleri, Savunma ve Sınır İşleri bakanlıklarını doğrudan ordunun kontrolüne verirken, federal meclis ve eyalet meclislerinin yüzde 25'inin ordunun atadığı temsilcilerden oluşmasını şart koşuyor.

Anayasa ayrıca orduya tüm anayasal değişiklikleri veto etme hakkı veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Güneydoğu Asya, Parlamento, Myanmar, Güncel
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