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Myanmar'da planlanan protestolar öncesinde onlarca kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Myanmar'da planlanan protestolar öncesinde onlarca kişi gözaltına alındı

31.01.2022 21:42
Myanmar'da planlanan protestolar öncesinde onlarca kişi gözaltına alındı

Myanmar'da 1 Şubat 2021 darbesinin ilk yılında güvenlik güçleri, ülke çapında protestolarını önlemek için onlarca insanı gözaltına aldı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021 darbesinin ilk yılında güvenlik güçleri, ülke çapında protestolarını önlemek için onlarca insanı gözaltına aldı.

Ülkedeki askeri yönetimin muhalifleri, insanların evde kalmaları ve iş yerlerinin kapılarını 10.00-16.00 saatlerinde kapatmalarıyla sokakların boşaltılmasını amaçlayan "Sessiz Grev" çağrısında bulundu.

Planlanan protestolar kapsamında ayrıca insanlar, tencere ve tavalara vurarak veya korna çalarak gürültü yapmaya çağrıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, geçen haftadan bu yana sosyal medyada dükkanların yarın protestolar için kapatılacağına dair bildiriler yayınlayan en az 58 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılar, greve katılan herkesin Terörle Mücadele Yasası da dahil olmak üzere en az dört suçlamaya, azami müebbet hapis cezası yanında mal varlıklarına el konulmasına ve soruşturmaya tabi tutulacağına yönelik resmi uyarıların ardından geldi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu, ülkede darbeden bu yana 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binin üzerinde kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Güvenlik güçleri, Togo Cumhuriyeti, Myanmar, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da planlanan protestolar öncesinde onlarca kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da planlanan protestolar öncesinde onlarca kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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