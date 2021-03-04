Myanmar'da protestocular, güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesine rağmen sokaklara döküldü - Son Dakika

Myanmar'da protestocular, güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesine rağmen sokaklara döküldü

04.03.2021 16:11
Myanmar'da protestocular, güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesine rağmen sokaklara döküldü, System.String[]

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, güvenlik güçlerinin dün onlarca göstericiyi öldürmesine rağmen büyük kalabalıklarla devam etti.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, güvenlik güçlerinin dün onlarca göstericiyi öldürmesine rağmen büyük kalabalıklarla devam etti.

Başkent Nepido, Yangon ve Mandalay kentleri başta olmak üzere ülkenin çok sayıda şehrinde sokaklara dökülen göstericiler, darbeyi protesto etti.

Yangon'da güvenlik güçleri, protestocuların şehir meydanlarında kurduğu barikatları dağıtıp göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin protestolara en kanlı müdahalesinin gerçekleştiği Mandalay'da ise dün başından vurularak protesto alanında hayatını kaybeden ve darbe karşıtlarının simgesi haline gelen 19 yaşındaki Kyal Sin için anma töreni düzenlendi.

Kyal Sin'in cenazesinin etrafında toplanan kalabalık, genç protestocuyu saygıyla andı.

Sosyal medyada ise çok sayıda Myanmarlı, 19 yaşındaki Sin için "kahraman" ifadesini kullanarak paylaşımlarda bulundu.

Ailesi, Kyal Sin'in vurulmadan önce protestocu arkadaşlarıyla kan grubu ve cep telefonu numarasını paylaştığını, ölmesi durumunda organlarını bağışlamak istediğini belirttiğini açıkladı.

Dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Askerlerden protestoculara TikTok üzerinden tehdit

Öte yandan Myanmar ordusuna mensup askerler, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştıkları videolarda protestocuları öldürmekle tehdit ederken güvenlik güçlerinin şiddetini savunan paylaşımlar yaptı.

Protestocu aktivistlerin Twitter'da ifşa ettiği TikTok videolardan birinde bir asker, "1988'de tek atış yapmak için silahı doldurmamız gerekiyordu. Şimdi ise tek şarjörle bir dakika içinde 30 atış yapabiliyoruz." derken görüntülendi.

Bir başka asker ise videoda kameraya tüfek doğrultarak "Kimi görürsem vuracağım." dedi.

Platformda askerlerin paylaştığı ve şiddeti öven yaklaşık 800 video tespit ettiklerini belirten aktivistler, TikTok'tan bu videoları kaldırma talebinde bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınarken, Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış ve güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da protestocular, güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesine rağmen sokaklara döküldü - Son Dakika


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