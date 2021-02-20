Myanmar'da protestocular, polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren göstericiyi andı - Son Dakika

KUALA Myanmar'da darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin kullandığı plastik mermi sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Mya Thwate Thwate Khaing, ülkede süren protestolarda anıldı.

Başkent Nepido ve ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da darbeyi protesto etmek üzere toplanan grup, Khaing'in fotoğrafına çiçekler bıraktı.

Bunun yanı sıra Bago, Ngaputaw ve Myitkyina şehirlerinde de gösteriler düzenleyen darbe karşıtları, Khaing'i saygıyla anarak, güvenlik güçlerinin şiddetini protesto etti.

Myitkyina'da darbe karşıtlarının yürüyüşüne engel olmak isteyen polis ile göstericiler arasında çıkan arbede sonucu 6 gösterici yaralandı, en az 14 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Mandalay'da dün gerçekleşen protestolarda 21 yaşındaki Han Thet Zaw isimli engelli vatandaşın polis tarafından dövülmesi görüntülerini içeren video, sosyal medyada paylaşılmasının ardından geniş yankı buldu.

Olayın ardından açıklama yapan Zaw'ın amcası, yeğeninin güvenlik güçlerine saygısızlık yapmadığını, sadece protestoların ardından etrafı temizlemek için orada bulunduğunu söyledi.

Başkent Nepido'da 9 Şubat'taki gösterilerinde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Mya Thwate Thwate Khaing, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.