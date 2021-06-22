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Myanmar'da protestocuların sığındığı eve roketatarlı saldırı iddiası - Son Dakika

Myanmar'da protestocuların sığındığı eve roketatarlı saldırı iddiası

22.06.2021 19:54
Myanmar'da protestocuların sığındığı eve roketatarlı saldırı iddiası, System.String[]

Myanmar'ın Mandalay kentinde bir askerin darbe karşıtı protestocuların sığındığı eve roketatar ile saldırdığı iddia edildi.

Myanmar'ın Mandalay kentinde bir askerin darbe karşıtı protestocuların sığındığı eve roketatar ile saldırdığı iddia edildi.

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar devam ederken, ordunun darbe karşıtlarına acımasız müdahalesi sürüyor. Mandalay kentinde çıkan protestolar ordunun müdahalesi ile dağıtılırken, ordunun sert müdahalesinden kaçan göstericilerin bir eve sığındığı öne sürüldü. Ordu tarafından etrafı kuşatılan eve, daha sonra bir asker tarafından roketatarlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Myanmar ordusunun bir evin etrafını sardığı ve bir askerin etrafı sarılan eve roketatar ile hedef aldığı görüldü. Evin içinde kimin olduğu hakkında henüz net bir bilgi yok.

Ordu, çıkan olaylarda 4 protestocunun hayatını kaybettiğini, 8'sinin tutuklandığını aktarırken, göstericiler ise en az 2 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

En az 850 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde en 850 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - NAYPYİDAW

Saldırı, Myanmar, Asker, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Myanmar'da protestocuların sığındığı eve roketatarlı saldırı iddiası - Son Dakika


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