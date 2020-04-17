Myanmar'da salgın nedeniyle 25 bin mahkum serbest bırakacak - Son Dakika
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Myanmar'da salgın nedeniyle 25 bin mahkum serbest bırakacak

6 saat önce

Myanmar'da korona virüs salgının yayılmasını önlemek için 25 bin mahkum serbest bırakılacak.

Myanmar'da salgın nedeniyle 25 bin mahkum serbest bırakacak, System.String[]

Myanmar'da korona virüs salgının yayılmasını önlemek için 25 bin mahkum serbest bırakılacak.


Korona virüs salgınına karşı ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Korona virüs nedeniyle toplam vaka sayısının 85'e ölü sayısının ise 4'e yükseldiği Myanmar'da hükümet mahkumların bir kısmının serbest bırakılmasına karar verdi. Myanmar hükümetinden yapılan açıklamada, aşırı kalabalık hapishanelerde riski azaltmak için 25 bin mahkumun serbest bırakılacağı belirtildi.


Myanmar korona virüsle mücadele kapsamında karantina kuralları uygularken, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) hapishanelerin aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullarda olduğunu belirterek mahkumların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.


Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada serbest bırakılacak mahkumlar arasında yaklaşık bin 500 Arakanlı Müslümanın da olduğu belirtildi. - YANGON

Hükümet, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:58 Kaynak: İHA

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