Myanmar'da savaş uçağı düştü, pilot öldü - Son Dakika

Myanmar'ın kuzeydoğusunda askeri uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV televizyonun haberine göre savaş uçağı Sagaing bölgesindeki bir göle düştü.

Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma ekipleri, düşen savaş uçağının parçalarının askeri yetkililere teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Sagaing bölgesi, askeri yönetime karşı silahlı direniş hareketi yürüten grupların merkez üssü olarak biliniyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 872 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.