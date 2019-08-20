Son Dakika Haberleri: Myanmar'da sel ve heyelan
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Myanmar'da sel ve heyelan

1 saat önce

Myanmar'da 25 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 82 kişinin öldüğü, yaklaşık 200 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Myanmar'da sel ve heyelan, System.String[]
Myanmar'da 25 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 82 kişinin öldüğü, yaklaşık 200 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.
"Myanmar Times"ın haberine göre, Afet Yönetimi Dairesinden bir yetkili, 25 Haziran'dan bu yana ülkede yaklaşık 200 bin kişiyi yerinden eden toprak kaymaları ve seller nedeniyle 82 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Mon eyaletinin, afetlerden en çok etkilenen bölge olduğuna dikkati çeken yetkili, eyaletin Paung kasabasına bağlı Thaphyu Kone köyünde 9 Ağustos'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından 69 kişinin cesedine ulaşıldığını hatırlattı.
Afet bölgesi civarında ikamet eden yaklaşık 4 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirten yetkili, mağdurlar için gıda ve yardım malzemeleri sağlandığınıi aktardı.
Thaphyu Kone köyündeki söz konusu toprak kaymasında en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.
Myanmar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:16 Kaynak: AA
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