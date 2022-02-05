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Myanmar'da siyasi tutuklular darbe yönetimine karşı açlık grevine başladı - Son Dakika

Myanmar'da siyasi tutuklular darbe yönetimine karşı açlık grevine başladı

05.02.2022 18:13
Myanmar'da siyasi tutuklular darbe yönetimine karşı açlık grevine başladı

Myanmar'da onlarca siyasi mahkum, 1 Şubat 2021'de seçilmiş hükümeti darbeyle deviren askeri yönetime tepki amacıyla açlık grevi yapıyor.

Myanmar'da onlarca siyasi mahkum, 1 Şubat 2021'de seçilmiş hükümeti darbeyle deviren askeri yönetime tepki amacıyla açlık grevi yapıyor.

Voice of America'da yer alan habere göre, isminin açıklanmaması koşuluyla Washington merkezli Radio Free Asia'nın (RFA) Myanmar Servisi'ne konuşan avukat, Yangon kentindeki Insein Hapishanesi'nde 149 siyasi mahkumun darbenin birinci yıl dönümünde açlık grevine başladığını söyledi.

Mahkumların hapishane tarafından sağlanan yiyecekleri yemediklerini ve sadece evlerinden gönderilenleri yediklerini belirten avukat, "Grevin kaç gün süreceğini bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Avukat, mahkumların herhangi bir talepte bulunmadığını ve yetkililerin de açlık grevi yapanları durdurmaya yönelik pazarlığa girişmediğini kaydetti.

Son açlık grevinin darbeden bu yana yapılan üçüncü grev olduğu belirtildi, daha önceki seferlerde grevcilerin şiddete maruz kaldığı ve tıbbi tedavi görmelerinin engellendiği bildirildi.

RFA'nın iletişime geçtiği Hapishane Departmanı sözcüsü Khin Shwe, hapishanede herhangi bir grevin olmadığını iddia etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

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Washington, Myanmar, Mahkum, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da siyasi tutuklular darbe yönetimine karşı açlık grevine başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da siyasi tutuklular darbe yönetimine karşı açlık grevine başladı - Son Dakika
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