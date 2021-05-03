Myanmar'da tansiyon düşmüyor: Tuzaklanan patlayıcı infilak etti - Son Dakika

Myanmar'da askeri yönetime karşı düzenlenen gösteriler sırasında ülkenin Yangon kentinde çöp kutusuna yerleştirilen patlayıcı infilat etti.

Myanmar'da Şubat ayında askeri darbe ile yönetime el koyan cuntaya karşı düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. Ülkenin Yangon kentindeki Tamwe bölgesinde yol kenarındaki çöp kutusuna yerleştirilen patlayıcı infilak etti. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin u dönüşü yaptığı sırada patlayacının infilak ettiği görülüyor. Patlamada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmazken, hafta sonu ülkede asker ile darbe karşıtı protestoscular arasında şiddeti çatışma yaşandığı bildirldi.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Ülkede 1 Şubat 2021'de ordunun yönetime el koymasıyla darbe süreci yaşandı. Myanmar'da Aung San Suu Kyi'nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükümetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle çok sayıda sivil hayatını kaybetti, ülkede çok sayıda gözaltı gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede Şubat ayından bugüne kadar düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 765'e yükseldi.