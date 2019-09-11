Son Dakika Haberleri: Myanmar'da tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Myanmar'da tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi

1 saat önce

Myanmar'da anaokulunda tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi.

Myanmar'da tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi, System.String[]

Myanmar'da anaokulunda tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi.


Myanmar'da mayıs ayında yaşanan olayda 3 yaşındaki çocuk anaokulunda bir okul çalışanı tarafından tecavüze uğramıştı. Gerçek ismi açıklanmayan ancak yerel medyada adı Victoria ismiyle söz edilen 3 yaşındaki çocuk bugün başkent Naypyidaw'da görülen duruşmaya video bağlantısı ile katılarak mahkemede ifade verdi.


Çocuğa tecavüz ettiği öne sürülen okul çalışanı tutuklu olarak yargılanırken, anaokulu yetkilileri okul çalışanının çocuğa tecavüz etmediğini savunuyor.


Küçük kızın vücudundaki izleri fark eden annesi, kızının cinsel istismara maruz kaldığını ifade ederek hastaneye götürmüş ve kızını tıbbi kontrolden geçirmişti.


Olayın ardından "Victoria'ya adalet" protestoları gerçekleştiriliyor. - NAYPYİDAW

Naypyidaw, Myanmar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş arkadaşı tarafından dolandırılan adam iş yerinde kendini astı
Mansur Yavaş'tan kapatılan çocuk koruma evleri yanıtı: Konuşturmayın beni Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:08:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Myanmar'da tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]