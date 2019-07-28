Myanmar'da toprak kayması
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Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 14 işçi yaşamını yitirdi.
Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 14 işçi yaşamını yitirdi. Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 03:57 Kaynak: AA
Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, yetkililer, Kaçin eyaletine bağlı Hpakant'ta bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini, 14 işçi ve güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Toprak kaymasının ardından 4 kişinin kaybolduğunu ifade eden yetkililer, arama faaliyetlerine devam edildiğini dile getirdi.
Hpakant'ta özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.
Aynı bölgede geçen nisanda bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 54 kişi hayatını kaybetmişti.
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