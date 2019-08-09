Son Dakika Haberleri: Myanmar'da toprak kayması: 20 ölü
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Myanmar'da toprak kayması: 20 ölü

57 dakika önce

Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 20 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar'da toprak kayması: 20 ölü, System.String[]
Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 20 kişi yaşamını yitirdi.
Devlete ait MRTV'nin haberine göre, Thaton kentine bağlı bir köyde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev ve araç toprak altında kaldı.
Yerel yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin, toprak altında kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar 20 cansız bedenin çıkarıldığını bildirdi.
Yetkililer, toprak altından kurtarılan çok sayıda kişinin de Thaton'daki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Halen 100 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.
Resmi verilere göre seller, son 2 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişiyi evlerinden etti.
Son haftalarda etkili olan yağışlar nedeniyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kaldı.
Myanmar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:58 Kaynak: AA
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