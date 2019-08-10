Son Dakika Haberleri: Myanmar'da toprak kayması: 29 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Myanmar'da toprak kayması: 29 ölü

1 saat önce

Myanmar'ın güney kesimindeki Ma-lat dağının bir yamacında, yoğun muson yağmurları sebebiyle dün toprak kayması meydana geldi, 29 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'ın güney kesimindeki Ma-lat dağının bir yamacında, yoğun muson yağmurları sebebiyle dün toprak kayması meydana geldi, 29 kişi hayatını kaybetti. Myanmar'ın Mon eyaleti civarındaki Paung, Mawlamyine, Mudon, Thanbyuzayat, Kyaikmaraw, kasabalarında dün meydana gelen toprak kaymasında bazı evler toprak altında kaldı, yollar kapandı, eğitime ara verildi. Toprak kaymasının meydana geldiği Paung kasabası civarında 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi muson yağmurlarının oluşturduğu seller sebebiyle bu hafta 12 bin kişinin Mon eyaletinden tahliye edildiğini, böylece tahliye edilenlerin sayısının 38 bini bulduğunu açıkladı. Puang kasabası kaymakamı Zaw Moe Aung, bu sabah toprak altından 7 kişinin daha kurtarıldığını, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
(İHA)
Myanmar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı
Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 12:18:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Myanmar'da toprak kayması: 29 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]