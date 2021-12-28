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Myanmar'da ünlü aktör protestolara katılmaktan 3 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Myanmar'da ünlü aktör protestolara katılmaktan 3 yıl hapis cezası aldı

28.12.2021 13:08
Myanmar'da ünlü aktör protestolara katılmaktan 3 yıl hapis cezası aldı

Myanmar'ın ünlü aktör ve model Paing Takhon'un, ülkedeki darbe yönetimine karşı kitlesel protestolara katıldığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Myanmar'ın ünlü aktör ve model Paing Takhon'un, ülkedeki darbe yönetimine karşı kitlesel protestolara katıldığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, milyonlarca hayranı olan Takhon, Myanmar'da sivil yönetimi devirerek yönetime el koyan ordu karşıtı protestolara katılmaktan suçlu bulundu.

Myanmar ordusunu çevrim içi platformlarda kınayarak darbeye tepki gösteren ünlü aktör Takhon, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Paing Takhon'un avukatı Khin Maung Myint, yaptığı açıklamada, müvekkilinin ailesinin karara itiraz etmek için temyize gidip gitmemeyi değerlendiği bilgisini paylaştı.

24 yaşındaki oyuncunun daha önce darbe karşıtı çeşitli gösterilere katıldığı görülmüştü.

Myanmarlı oyuncunun, 1 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabı, gözaltına alınmasından kısa süre sonra Facebook hesabıyla birlikte kapatılmıştı.

Kız kardeşinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre, Takhon, nisanda 8 askeri kamyonla gelen 50 asker tarafından gözaltına alınmıştı.

Myanmar'da ordunun şubatta yönetimi ele geçirmesinden bu yana güvenlik güçlerinin sivil halk üzerindeki baskısı artarak devam ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da ünlü aktör protestolara katılmaktan 3 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da ünlü aktör protestolara katılmaktan 3 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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