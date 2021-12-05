Myanmar'da uygun fiyata öğle yemeği - Son Dakika

Yemek sırasında bekleyen insanlar
Gönüllülerin yemek servis etmesi
Yemek yiyen insanlar
Kurucu Nay Thu Rain ile röportaj
Daw Thein Aye ile röportaj YANGON - Myanmar'da vatandaşlar artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle pahalılaşan hayat şartları altında yaşamına devam etmeye çalışıyor. Yangon kentinde bir grup gönüllü tarafından kurulan "500MMK buffet lunch", piyasa fiyatının çok altında sadece 500 Myanmar kyatı'na 3 farklı çeşitle öğle yemeği imkanı sunuyor.
Kaynak: AA
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