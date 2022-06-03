Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı - Son Dakika
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Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

03.06.2022 19:32
Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

YANGON, 3 Haziran (Xinhua) -- Myanmar, Kovid-19 salgınına rağmen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ülke genelinde temel eğitim okullarını Perşembe günü yeniden açtı.

YANGON, 3 Haziran (Xinhua) -- Myanmar, Kovid-19 salgınına rağmen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ülke genelinde temel eğitim okullarını Perşembe günü yeniden açtı.

Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

Myanmar'ın Yangon şehrinde Temel Eğitim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

Myanmar'ın Yangon şehrinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

Myanmar'ın Yangon şehrinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula yürüyen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

Myanmar'ın Yangon şehrindeki Temel Eğitim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

Myanmar'ın Yangon şehrinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okuldaki öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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