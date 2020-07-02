Myanmar'da yeşim madeninde heyelan: En az 113 ölü

Myanmar'da yeşim taşı çıkarılan bir madende heyelan sonucu en az 113 kişi hayatını kaybetti.

Kaçin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki madende toprak ve çamur yığını altında kalan diğer kişilerin kurtarılması için yardım ekiplerinin seferber olduğu belirtiliyor.

İtfaiye yetkilileri, facianın bölgedeki şiddetli yağışlar sonucu yaşandığını duyurdu.

Olay anına ilişkin bir videoda kayan toprağın suyla dolu dev bir çukura dolduğu görülüyor. Sonrasında kraterdeki sular çamura karışarak vadiye doluyor.

Cesetlere ulaşılan kişilerin madenci mi yoksa maden bölgesinde taş arayan kişiler mi olduğu henüz bilinmiyor.

Myanmar dünyanın en büyük yeşim ihracatçısı

Myanmar dünyanın en büyük yeşim taşı ihracatçısı. Ülkenin geçen yıl 30 milyar dolarlık yeşim ihraç ettiği, dünyanın en büyük yeşim madeninin Hpakant'ta bulunduğu belirtiliyor.

Ülkede geçen yıl yeşim madenlerinde meydana gelen kazalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl madenlerle ilgili yeni bir yasa çıkarılmıştı. Fakat bölgedeki BBC muhabiri, bu madenlerde yeterli denetim olmadığını söylüyor.