Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda 113 madenci öldü - Son Dakika

Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti