Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda 162 madenci öldü - Son Dakika

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kachin eyaletinde etkili olan şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Myanmar 'da yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen heyelanda 162 madenci hayatını kaybetti.

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