Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda en az 50 madenci öldü - Son Dakika

Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakantarea ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.

Myanmar 'daki bir yeşim madeninde meydana gelen heyelanda en az 50 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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