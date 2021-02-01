- Myanmar'daki askeri darbe Japonya'da protesto edildi - Son Dakika

- Myanmar'daki askeri darbe Japonya'da protesto edildi

01.02.2021 13:38

- Myanmar'daki askeri darbe Japonya'da protesto edildi Myanmar'da ordunun darbe yaparak yönetime el koyması Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi.

- Myanmar'daki askeri darbe Japonya'da protesto edildi

TOKYO - Myanmar'da ordunun darbe yaparak yönetime el koyması Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi.

Myanmar ordusunun darbe yaparak yönetime el koymasına dünyanın farklı bölgelerinden tepkiler sürerken, Japonya'da yaşayan Myanmarlılar ülkenin başkenti Tokyo'da protesto gösterisi düzenledi. Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'in gözaltına alınmasına tepki gösteren yaklaşık 800 protestocu, bayrak ve pankartlarla Birleşmiş Milletler Üniversitesi önünde bir araya geldi. Uluslararası kamuoyuna yaşananlara tepki gösterme çağrısı yapan öfkeli kalabalık, tutuklanan Suu Kyi ve demokratik olarak seçilmiş diğer tüm liderlerin derhal serbest bırakılmasını isteyerek "Özgür Myanmar" ve "Özgür Aung San Suu Kyi" sloganları attı.

Japon hükümetinden ilk tepki

Dünya gündemine bomba gibi düşen askeri darbeye Japonya hükümetinden de ilk tepki gecikmedi. Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada Myanmar için demokrasi çağrısında bulundu. Tokyo'nun durumun diyalog ve demokratik süreçler doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu belirten Kato, Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için hükümetin her türlü çabayı sarf edeceğini de sözlerine ekledi.

- Myanmar'daki askeri darbe Japonya'da protesto edildi
- Myanmar'daki askeri darbe Japonya'da protesto edildi
- Myanmar'daki askeri darbe Japonya'da protesto edildi
- Myanmar'daki askeri darbe Japonya'da protesto edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Myanmar'daki askeri darbe Japonya'da protesto edildi - Son Dakika


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