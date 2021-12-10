Myanmar'daki askeri yönetimin lideri insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor - Son Dakika

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Myanmar Hesap Verebilirlik Projesi (MAP), Myanmar'daki askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing'ın "insanlığa karşı suç işlediğine" ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) delil sundu.

MAP, yaptığı yazılı açıklamada, UCM'yi, Myanmar'daki protesto hareketine karşı şiddetli baskının bir parçası olarak işkencenin yaygın ve sistematik kullanımıyla ilgili ceza soruşturması açmaya çağırdı.

MAP Direktörü Chris Gunness, yaptığı açıklamada, "Gayrimeşru darbenin lideri, emrindeki güvenlik güçlerinin toplu vahşet suçları işlemesinden cezai olarak sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Gunness, Myanmar'daki askeri yönetimin liderine karşı tutuklama emri çıkarmak için gerekçelerin çok büyük olduğuna inandıklarını vurguladı.

Myanmar'da işkence kullanımının yaygın, sistematik ve devlet politikaların bir sonucu olduğunu göstermek için UCM'ye net deliller sunduklarını aktaran Gunness, "Bu açıkça insanlığa karşı suçların eşiğini karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Gunness, MAP'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesine sunduğu kanıtların, Min Aung Hlaing'in kendisine kadar uzanan suçlar için cezai sorumluluk bağlamında güçlü bir dava ortaya koyduğunun altını çizdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.