Myanmar'daki darbe - Son Dakika

Myanmar'daki darbe
02.02.2021 12:01
Milletvekillerinin tutulduğu konukevinin önündeki askeri araçlar Parlamento binasına giden yolu kapamış askeri birlikler Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı.
Milletvekillerinin tutulduğu konukevinin önündeki askeri araçlar
Parlamento binasına giden yolu kapamış askeri birlikler Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı. Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.
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