Myanmar'daki darbe (2) - Son Dakika

Myanmar'daki darbe (2)

Myanmar parlamentosu çevresi kapatılan yollar (Fotoğraf) Myanmar ordusu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı.

Myanmar parlamentosu çevresi kapatılan yollar (Fotoğraf) Myanmar ordusu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı. Başkent Nepido'da bulunan Myanmar parlamentosu yakınındaki yol, askeri araçlar ve polis kamyonları ile kapatıldı.

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