Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde ölü sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika

Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde ölü sayısı 38'e yükseldi

15.03.2021 00:10
Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde ölü sayısı 38'e yükseldi, System.String[]

Myanmar'da bugün düzenlenen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu can kaybının 38'e yükseldiği belirtildi.

Myanmar'da bugün düzenlenen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu can kaybının 38'e yükseldiği belirtildi.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artarken, protestolardaki en kanlı günlerden biri yaşandı. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara yine ateş açtı. Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından yapılan açıklamada, Hlaing Tharyar bölgesindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin en az 22 kişiyi öldürdüğünü belirtilirken, diğer kentlerdeki protestolarda da en az 16 kişinin öldürüldüğü ifade edildi. AAPP, protestolardaki can kaybının 38'e yükseldiğini açıkladı.

Can kaybı 126'ya ulaştı

AAPP, son can kayıpları ile ülke genelindeki darbe karşıtı protestolarda şu ana kadar 126 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Düne kadar 2 bin 150'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirten AAPP, 300'den fazla kişinin ise serbest bırakıldığını açıkladı.

Çin fabrikaları ateşe verildi

Hlaing Tharyar bölgesinde Çin tarafından finanse edilen 2 fabrika ateşe verildi. Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, birçok Çinli personelin Hlaing Tharyar'daki giysi fabrikalarının kimliği belirsiz saldırganların tarafından kundaklanması nedeni ile birçok kişinin yaralandığı ifade edildi. Büyükelçilik, Myanmar'ı Çin'in mülklerini ve vatandaşlarını korumaya çağırdı.

2 ilçede sıkıyönetim ilan edildi.

Myanmar'daki askeri cunta, ülkenin en büyük şehri olan Yangon'daki Hlaing Tharyar ve Shwepyitha ilçelerindeki karışıklığın ardından sıkıyönetim ilan etti.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. - YANGON

Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde ölü sayısı 38'e yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Myanmar, Polis, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde ölü sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika


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