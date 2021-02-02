Myanmar'daki darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Hlaing'a çevrildi - Son Dakika

Myanmar'daki darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Hlaing'a çevrildi

02.02.2021 23:59
Myanmar'daki darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Hlaing'a çevrildi, System.String[]

Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı tartışmalarının ardından gerçekleşen darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'a çevrildi.

Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı tartışmalarının ardından gerçekleşen darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'a çevrildi.

Myanmar'ın güneydoğusundaki Dawei kentinde 1956'da dünyaya gelen Hlaing, 1974'te Yangon Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığı sırada Savunma Hizmetleri Akademisi'ne (DSA) katıldı.

Darbenin mimarı Hlaing, istikrarlı yükselişini sürdürerek 2009'da Özel Operasyonlar-2 Bürosu'nun komutanı oldu.

Hlaing, bu görevde, on binlerce etnik azınlığın Çin sınırındaki doğu Shan eyaleti ve Kokang bölgesinden kaçmasına neden olan Myanmar'ın kuzeydoğusundaki operasyonları denetledi.

Askerlerine yönelik cinayet, tecavüz ve kundakçılık iddialarına rağmen yükselmeye devam eden Hlaing, Ağustos 2010'da genelkurmay başkanlığı koltuğuna oturdu.

Hlaing, bir yıldan kısa bir süre sonra, Mart 2011'de kendisinden daha kıdemli generallerin önüne geçerek uzun süredir lider olan Than Shwe'nin yerine ordunun başkomutanı oldu.

64 yaşındaki Hlaing, ordunun ülkenin yönetimini sivillere devretmeye başladığı 2011'de görevine genelkurmay başkanı olarak devam etti.

Hlaing, görev süresi 2016'da dolmasına karşın 5 yıl daha ordunun başında kalma kararı aldı.

Ordu destekli Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP) hükümeti yönetmesiyle siyasi etkisi devam eden Hlaing'in sosyal medyadaki varlığı da daha belirgin bir görünüm kazandı.

Hlaing, 2016'da Aung San Suu Çii'nin Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin iktidara geldiğinde onunla birlikte çalışıp halka açık etkinliklerde görünerek değişim sürecine katkı sundu.

NLD'nin anayasayı değiştirme ve askeri gücü sınırlama girişimlerine direnen Hlaing, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) parlamentodaki yüzde 25'lik seçilmemiş milletvekili kotasını korurken, savunma ve içişleri bakanlığı gibi önemli pozisyonlara atama yetkisini elinde tutmaya devam etmesini sağladı.

2016 ve 2017'de Hlaing komutasındaki ordu, Arakanlı Müslümanlara yönelik baskıyı artırırken on binlerce kişi Myanmar'dan kaçtı.

Hlaing, "soykırım" iddiaları nedeniyle uluslararası alanda kınanırken, Ağustos 2018'de BM İnsan Hakları Konseyi yaptığı açıklamada, "Arakan Eyaletinin kuzeyiyle Shan, Karin, Kachin eyaletlerindeki insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçları nedeniyle Hlaing de dahil Myanmar'ın üst düzey askeri generalleri soykırım nedeniyle soruşturulmalı ve yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konseyin açıklamasının ardından Facebook, ülkede ciddi insan hakları ihlalleri işlendiğini veya buna olanak tanıdığı gerekçesiyle Hlaing'in yanı sıra çok sayıda kişi ve kuruluşa ait hesapları sildi.

Hlaing'e Arakan eyaletindeki Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insan hakları ihlallerindeki rolü nedeniyle 2019'da ABD tarafından iki kez yaptırım uygularken, bir yıl sonra İngiltere'de Hlaing'i yaptırım listesine aldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 14 Ekim 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik işlediği suçlar nedeniyle Myanmar devletine soruşturma açılmasını kabul ederken, Uluslararası Adalet Divanında da aynı konuda başka bir dava yürütülüyor.

Genel Kurmay, Myanmar, Kasım, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'daki darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Hlaing'a çevrildi - Son Dakika


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