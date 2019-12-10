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Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar
6 saat önce
Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar
Myanmar lideri Aung San Suu Adalet Divanı'nda soykırım suçlamalarına karşı savunma yapmaya başlarken etnik temizlikten kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş'e hayata tutunmaya çalışıyor.
Naf Nehri'nin Burmese sahilinden Bangladeş'e varanlar sadece birkaç metre genişliğindeki bir kara parçasının üzerinde mülteci kamplarına gidebilmek için bekliyor. Myanmar'lı azınlığın göçünün sonu yok. Bu Anjuman Para sınırına gelen 4. mülteci akını.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:46
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