Son Dakika Haberleri: Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar
Son Dakika Dünya Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar - Son Dakika Dünya

Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar

6 saat önce

Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar

Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar, System.String[]

Myanmar lideri Aung San Suu Adalet Divanı'nda soykırım suçlamalarına karşı savunma yapmaya başlarken etnik temizlikten kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş'e hayata tutunmaya çalışıyor.



Naf Nehri'nin Burmese sahilinden Bangladeş'e varanlar sadece birkaç metre genişliğindeki bir kara parçasının üzerinde mülteci kamplarına gidebilmek için bekliyor. Myanmar'lı azınlığın göçünün sonu yok. Bu Anjuman Para sınırına gelen 4. mülteci akını.

Euronews.com'da Görüntüle

Bangladeş, Myanmar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi
Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:43:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]