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Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar
6 saat önce
Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı MüslümanlarView on euronews.
Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı MüslümanlarView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:48
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