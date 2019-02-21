Son Dakika Haberleri: Myanmar'daki İnfazı Ortaya Çıkaran Gazetecilere Ödül

Myanmar'daki İnfazı Ortaya Çıkaran Gazetecilere Ödül

2 saat önce

– Gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Myanmar güvenlik güçleri tarafından öldürülen Rohingyalı 10 Müslümanın infazını açığa çıkardıkları 'Myanmar'da katliam' haberi için prestijli bir gazetecilik ödül olan 'George Polk Ödülü' ile ödüllendirildi.

Myanmar'daki İnfazı Ortaya Çıkaran Gazetecilere Ödül, System.String[]
– Gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Myanmar güvenlik güçleri tarafından öldürülen Rohingyalı 10 Müslümanın infazını açığa çıkardıkları 'Myanmar'da katliam' haberi için prestijli bir gazetecilik ödül olan 'George Polk Ödülü' ile ödüllendirildi.

Reuters için çalışan gazeteciler Lone ve Soe Oo, Myanmar güvenlik güçleri tarafından, Myanmar'ın batısında bulunan Arakan eyaletinde Inn Din adlı kasabada öldürülen Rohingyalı 10 Müslümanın infazını araştırdıkları sırada gözaltına alınmış ve uzun ve tartışmalı bir mahkeme sürecinden sonra serbest bırakılmaları için verilen küresel mücadeleye rağmen tutuklanmıştı.

Gazetecilerin açığa çıkardığı bu infazlar sonrası, Myanmar ordusu bu katliamı doğrulamış ve olaya karışan 7 asker 10 yıl hapis ile cezalandırılmıştı.

Bir yıldan fazla bir süredir ülkenin resmi sırlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Myanmar'da hapis yatan gazeteciler, 'dış haber' kategorisinde, yaptıkları araştırmalar ve gösterdikleri cesaret ile ABD'de bulunan Long Island Üniversitesi tarafından verilen prestijli bir gazetecilik ödülü olan 'George Polk Ödülü' ile ödüllendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:37 Kaynak: DHA

Myanmar, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Leman Sam'ın Konserinde Sahneye Fırlayan Köpeği Zehirlediler Müge Anlı, Sır Ölümü Çözmek İçin Harekete Geçti

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu Kalp Krizinden Öldü' Denilen Türk İş Adamı, Ameliyat Sırasında Ölmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:47:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Myanmar'daki İnfazı Ortaya Çıkaran Gazetecilere Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]