MYANMAR'DAKİ İŞKENCE SUÇLARIYLA İLGİLİ TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU YAPILDI - Son Dakika
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MYANMAR'DAKİ İŞKENCE SUÇLARIYLA İLGİLİ TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU YAPILDI

29.03.2022 16:27

Myanmar'da askeri darbe sonrası sivillere yönelik işkence olaylarıyla ilgili suç duyurusu yapıldı.

Myanmar'da askeri darbe sonrası sivillere yönelik işkence olaylarıyla ilgili suç duyurusu yapıldı. Myanmar Hesap Verebilirlik Projesi (MAP) Direktörü Chris Gunness, yaşanan olayların takipçisi olduklarını söyledi. Mağdurların avukatı Gülden Sönmez ise BM raporlarına göre 1700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binin üzerinde kişinin cezaevlerinde olduğunu bildirdi.

Myanmar Hesap Verebilirlik Projesi (Myanmar Accountability Project) Direktörü Chris Gunness ve işkence mağdurlarının avukatı Gülden Sönmez, suç duyurusu sonrası Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. MAP Direktörü Gunness, Myanmar'da yaşanan olayları yakından takip ettiklerini belirtti.

Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan askeri darbe sonrası insanlığa karşı suçlar işlendiğini ifade eden Avukat Gülden Sönmez ise, Yüzlerce insanın işkenceye maruz kaldığı olaylar gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1700'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Bazı insanlar toplu mezarlarda canlı canlı yakılarak gömüldüler. 10 binden fazla insan keyfi olarak cezaevlerinde tutulup, sorgu ve işkenceye maruz kaldı dedi.

SUÇLULARIN YARGILANMASI İÇİN SÜREÇ BAŞLATILSIN

Myanmar'daki suçların soruşturulması, yargı sürecinin başlatılmasını talep ettiklerini belirten Avukat Gülden Sönmez Askeri Darbe Cunta Başkanı ve Myanmar Devlet Konseyi'nin de başındaki Min Aung Hlaing, suçladığımız kişilerin başında yer alıyor. Ayrıca askeri cunta üyesi 11 kişi ve yine emir komuta zincirinde işkence suçlarına karışan, isimlerini tespit ettiğimiz 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Savcılığın yapacağı araştırmayla sayının artacağını, tüm suçluların yargılanmasının mümkün olacağını düşünüyoruz. Umarız soruşturmanın ilerleyen safhalarında, bir şekilde yakalama kararı verilerek, yeni suçların önlenmesi sağlanabilir diye konuştu.

MYANMAR'DAKİ İŞKENCE SUÇLARIYLA İLGİLİ TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU YAPILDI
MYANMAR'DAKİ İŞKENCE SUÇLARIYLA İLGİLİ TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU YAPILDI
MYANMAR'DAKİ İŞKENCE SUÇLARIYLA İLGİLİ TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU YAPILDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MYANMAR'DAKİ İŞKENCE SUÇLARIYLA İLGİLİ TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU YAPILDI - Son Dakika
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