Myanmar'daki isyancı gruplar ortak açıklamada Arakanlı Müslümanlar için

Myanmar'daki isyancı grupların yaptığı ortak açıklamada Arakanlı Müslümanların "Bengalli" olarak nitelendirilmesi tepki çekti.

Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu, Arakan Ordusu ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, yaptıkları ortak açıklamada, Myanmar askerlerinin 2009-2019 yılları arasında Arakan eyaletinde "Bengalli Müslümanlar" dahil etnik gruplara karşı savaş suçları işlediğine dair uluslararası mahkemelere kanıt sunmaya hazır olduklarını duyurdu.

Arakanlı Müslümanlar Dayanışma Örgütü Başkanı Muhammed Eyüphan, AA muhabirine, ortak açıklamanın, "Arakanlıları bir dayanağı olmadan yanlış tanıttığını" belirterek "Bengalli Müslümanlar" ifadesinin özelde Arakanlıların genelde de Müslümanların duygularını incittiğini söyledi.

Eyüphan, Arakan ve Şan eyaletlerinde Myanmar askerleriyle çatışmalara giren isyancı örgütlere "Arakanlı Müslümanlara karşı tertip edilen kampanyaya karşı mücadele etmekten ziyade enerjilerini Burma (Myanmar) ordusuyla mücadeleye odaklamaları" çağrısında bulundu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.