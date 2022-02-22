Myanmar'daki muhalifler, darbeye karşı genel grevin birinci yılında buluştu - Son Dakika
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Myanmar'daki muhalifler, darbeye karşı genel grevin birinci yılında buluştu

22.02.2022 15:47
Myanmar'daki muhalifler, darbeye karşı genel grevin birinci yılında buluştu

Myanmar'daki muhalifler, 1 Şubat 2021'de yönetime el koyan askeri yönetime karşı düzenlenen genel grevin birinci yılında çeşitli kentlerde bir araya geldi.

Myanmar'daki muhalifler, 1 Şubat 2021'de yönetime el koyan askeri yönetime karşı düzenlenen genel grevin birinci yılında çeşitli kentlerde bir araya geldi.

Sosyal medyada yer alan fotoğraflar ve videolarda, ülkenin en büyük şehri Yangon'da ve başka bölgelerde yürüyen küçük gruplarının protestoları görülüyor.

Protestocular, "Kırda isyan, kentte muhalefet" gibi yazılı sloganların bulunduğu pankartlar açtı, askeri yönetim karşıtı sloganlar attı.

Ordunun geçen yıl iktidarı ele geçirmesinden haftalar sonra ordu yönetimine karşı ülke çapında genel grev ve protestolar başlamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu bugüne dek 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede ordu ile silahlı gruplar arası çatışmalar sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Myanmar, İsyan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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