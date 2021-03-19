Myanmar'daki uluslararası misyon başkanları, orduyu halka yönelik şiddete son vermeye çağırdı - Son Dakika

Myanmar'daki uluslararası misyon başkanları, orduya halka yönelik şiddete son verme çağrısında bulundu.

ABD'nin Yangon'daki Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Myanmar'daki yabancı ülke temsilciliklerinin ülkedeki gelişmelere dair ortak bildirisi yayımladı.

Bildiride, Myanmar ordusu, "halka yönelik şiddete son vermeye, gözaltındakileri serbest bırakmaya, sıkıyönetimi, olağanüstü hali, iletişim kısıtlamalarını kaldırmaya ve yönetimi seçilmiş hükümete bırakmaya" davet edildi. Myanmar halkının barışçıl protesto ve serbestçe bilgiye erişim haklarının desteklendiği vurgulanan açıklamada, "İnternet kesintileri ve medyaya baskılar, ordunun menfur eylemlerini gizlemeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "güvenlik güçlerinin silahsız sivillere yönelik acımasız şiddetinin çoğu zaman karanlıkta kaldığı" ve bunun "savunulamaz" ve "ahlak dışı" olduğu kaydedildi.

Ortak bildiride, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun imzası bulunuyor.

Myanmar'da bugün darbe karşıtı gösterilere müdahale eden ordunun, protestoculara karşı gerçek mermi kullanması sonucu en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 23 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi de tutuklu bulunuyor. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.