Myanmar'dan Cinsel İstismar Amacıyla Çin'e Kaçırılan Genç Kadınlar

Çin ve Myanmar'da yetkililerin, Myanmar'ın Kaçin eyaletinden çoğu ergenlik çağında genç kadınların cinsel istismar amacıyla Çin'e kaçırılmasını engellemekte başarısız olduğu bildirildi.

Çin ve Myanmar'da yetkililerin, Myanmar'ın Kaçin eyaletinden çoğu ergenlik çağında genç kadınların cinsel istismar amacıyla Çin'e kaçırılmasını engellemekte başarısız olduğu bildirildi.



İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, Kaçin eyaletindeki genç kadınların sıklıkla Çin'de iş bulma vaadiyle tuzağa düşürüldüğü, kaçırıldığı veya rızası dışında alıkonulduğu belirtildi.



Raporda, Çin'de erkeklere satılan, aileler tarafından esir alınıp tecavüze uğrayan Kaçinli genç kadınlardan kaçmayı başaranların, Çinli erkeklerden dünyaya getirdikleri çocuklarını geride bırakmak zorunda kaldığı da ifade edildi.



Örgüt, 2017 yılında bilinen vaka sayısının 226 olduğunu, bunun, kaçırılan kadınların toplam sayısının küçük bir bölümünü temsil ettiğini, çoğu utanç ya da kaygı duyan kurbanlara, emniyet birimleri ve sosyal yardımlaşma kuruluşları tarafından yeterince destek verilmediğini açıkladı.



Raporda, kaçmayı başaran 37 kurbanın Çinli ailelere 3 ila 13 bin dolara satıldığına, 12'sinin kaçırıldığında 18 yaşından küçük olduğuna, 22'sinin en az bir yıl esir tutulduğunu söylediğine işaret edildi.



İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çinli ve Myanmarlı yetkililere, insan kaçakçılığı konusunda farkındalığı artırmak için daha fazla adım atması, eve dönen kurbanlara daha fazla destek vermesi ve bu suçları işleyenleri cezalandırması çağrısında bulundu.



Myanmar'ın Kaçin eyaletinde, Kaçin Bağımsızlık Ordusunun güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalar nedeniyle geçen eylül ayı itibarıyla 100 bin kişinin yerlerinden olduğu ifade ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ÖTV ve KDV İndirimi Uzatıldı

TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı

Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı

Şarkıcı Sıla, Yeni İmajıyla Dikkat Çekti