Son Dakika Haberleri: Myanmar'dan Malezya'ya Geçmeye Çalışan 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Myanmar'dan Malezya'ya Geçmeye Çalışan 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

KUALA Myanmar'dan Malezya'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Myanmar'dan Malezya'ya Geçmeye Çalışan 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
KUALA Myanmar'dan Malezya'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Myanmar devlet ajansından yapılan açıklamaya göre, Myanmar deniz kuvvetleri, ülkenin Rakhine eyaleti açıklarından Malezya'ya doğru hareket eden bir gemiyi durdurdu.

Geminin içinde 7'si kadın 14 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenleri kaçırmak için iki kişinin aracılık ettiği ve kişi başı yaklaşık 2 bin dolar aldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Myanmar, Malezya, Güncel
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