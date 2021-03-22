Myanmar'dan Malezya'ya kaçmaya çalışan 41 Arakanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Myanmar polisi, Malezya'ya kaçmaya çalışan çoğu kadın 41 Arakanlıyı yakaladı.

Myanmar'dan Malezya'ya kaçmak isteyen 32'si kadın 3'ü çocuk 41 kişi, ülkenin güneyindeki Ayeyarwady bölgesinden tekneyle denize açıldı.

Motorunun arızalanması nedeniyle birkaç gün Ayeyarwady açıklarında sürüklenen tekne, Shwe Thaung Yan sahiline ulaştı.

Burada mahsur kalan Arakanlılar, polis tarafından gözaltına alındı.

Arakanlıların bir okulda tutulduklarını belirten polis, bu kişilerin Burma dilini pek bilmemesinden dolayı kendileriyle iletişim kurmakta zorluk yaşadıklarını belirtti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.