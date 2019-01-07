Myanmar'dan Rohingya Kurtuluş Ordusuna Karşı Operasyon Kararı
1 saat önce
Myanmar ordusu, geçtiğimiz haftalarda Rohingya Kurtuluş Ordusu ile yaşanan çatışmaların ardından operasyon başlatma kararı aldı.
Myanmar
ordusu, geçtiğimiz haftalarda Rohingya Kurtuluş Ordusu ile yaşanan çatışmaların ardından operasyon başlatma kararı aldı.
Myanmar Hükümet
Sözcüsü Zaw Htay, Myanmar'ın başkenti Naypyidaw
'da düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Arakan
eyaletindeki Müslümanlarla bölgede yaşanan karışıklık nedeniyle orduya operasyon başlatma emri verdiğini duyurdu. Htay, söz konusu kararın geçen hafta Bangladeş
sınırındaki Buthidaung kasabasındaki 4 polis karakoluna düzenlenen saldırıların ardından alındığını bildirdi. Polis
karakollarına düzenlenen saldırıların ardından 13 polis memuru hayatını kaybetmiş, 9 kişi ise yaralanmıştı. Rohingya Kurtuluş Ordusu ise yaptığı açıklamada Myanmar ordusunun, polis merkezlerini ağır silahların ateşlendiği bir üs olarak kullandığını söyleyerek 3 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti. - ARAKAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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